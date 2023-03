Il ritorno del “Tour Europeo” della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina (Di lunedì 20 marzo 2023) Fino a pochi anni fa, la Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina ha avuto la tradizione di compiere visite a cadenza annuale a Bruxelles per presentare agli alti rappresentati politici dell’Unione Europea il European Chamber’s National Position Paper, avendo così l’opportunità di far ascoltare la voce del business Europeo in Cina e comprendere i propri messaggi dalle personalità europee più influenti del mondo politico, imprenditoriale, dei media ed anche accademico. Durante le scorse visite a Bruxelles, abbiamo incontrato molti funzionari di alto livello delle istituzioni europee, tra cui vari Vicepresidenti ed il Presidente della Commissione dell’ Unione Europea Barroso. Per ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) Fino a pochi anni fa, ladiinha avuto la tradizione di compiere visite a cadenza annuale a Bruxelles per presentare agli alti rappresentati politiciiln Chamber’s National Position Paper, avendo così l’opportunità di far ascoltare la voce del businessine comprendere i propri messaggi dalle personalità europee più influenti del mondo politico, imprenditoriale, dei media ed anche accademico. Durante le scorse visite a Bruxelles, abbiamo incontrato molti funzionari di alto livello delle istituzioni europee, tra cui vari Vicepresidenti ed il PresidenteCommissione dell’ UnioneBarroso. Per ...

