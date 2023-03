Il rigassificatore di Piombino entrerà in funzione a maggio

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ilgalleggiante è da ieri attraccato nel porto di. La nave Golar Tundra di Snam è arrivata in serata nel porto in provincia di Livorno dopo 26 giorni di navigazione da Singapore (via Suez) e ha fatto il suo ingresso intorno alle 23 venendo posizionata alla banchina di attracco della darsena nord. Ilgalleggiante è da ieri attraccato nel porto di. Giani: “L’Italia deve dire grazie ae alla Toscana” Ilgalleggiante è lungo quasi 300 metri e alto 55 e, come l’altro impianto previsto a Ravenna, affrancherà l’Italia da una significativa quota di dipendenza di importazione di metano dai gasdotti transazionali di terra, dalla Russia e anche dall’Azerbaigian. I gestori potranno rivolgersi al mercato di altri Continenti ...

Ildi: ormai ci siamo. "Dobbiamo andare avanti, coinvolgendo i territori e dare compensazioni territoriali. Ma dobbiamo pure essere indipendenti sotto il profilo energetico. ...Suldiil Pd ha preferito mantenersi su una posizione interlocutoria, parlando di "soluzioni - ponte". Per Fratoianni "si passa di fatto sulla testa delle comunità e delle ...Nonostante il numero limitato di contestatori appartenenti a Comitato "No" (una cinquantina di persone), rimane un approccio del no a tutto sui temi ambientali ed energetici ...

Golar Tundra, come funziona e cosa sappiamo del rigassificatore di Piombino Sky Tg24

Dopo quasi tre settimane di navigazione la nave è giunta a destinazione. Il governatore Eugenio Giani: "Adesso avanti con le compensazioni per il territorio"