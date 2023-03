Il Real Madrid perde contro il Barcellona e per As Benzema è da 0 in pagella (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Barcellona si è preso il Clásico e sul Real Madrid è calata una pioggia di polemiche sia per quanto riguarda le scelte arbitrali e sia per il rendimento dei giocatori coinvolti con Benzema che è tra i giocatori più criticati. Benzema in questa stagione è spesso risultato infortunato non riuscendo a dare il proprio contributo al Real Madrid. In campionato, il divario con il Barcellona è salito a 12 punti dopo la sconfitta nello scontro diretto spegnendo i sogni di una possibile remuntada dei Blancos. Il giudizio più duro è arrivato da parte di As che ha punito l’attaccante con uno zero in pagella, un voto pesantissimo frutto di una prestazione non all’altezza proprio nella partita più importante della ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilsi è preso il Clásico e sulè calata una pioggia di polemiche sia per quanto riguarda le scelte arbitrali e sia per il rendimento dei giocatori coinvolti conche è tra i giocatori più criticati.in questa stagione è spesso risultato infortunato non riuscendo a dare il proprio contributo al. In campionato, il divario con ilè salito a 12 punti dopo la sconfitta nello sdiretto spegnendo i sogni di una possibile remuntada dei Blancos. Il giudizio più duro è arrivato da parte di As che ha punito l’attaccante con uno zero in, un voto pesantissimo frutto di una prestazione non all’altezza proprio nella partita più importante della ...

