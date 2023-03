Il programma di compensazione delle emissioni che minaccia le popolazioni indigene (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli indigeni Samburu, Masai, Borana e Rendille – insieme ad altre comunità più piccole, per un totale di circa centomila individui – vivono nella parte settentrionale del Kenya, una Nazione dell’Africa orientale con cinquantatré milioni di abitanti, nota per la sua estesa savana. I popoli che abitano le sue terre del Nord sono principalmente pastorali: la loro sussistenza è legata al bestiame, costituito principalmente da bovini – oltre a cammelli, pecore e capre. Generalmente il pascolo si muove seguendo le precipitazioni, tant’è che a volte le rotte migratorie possono estendersi per centinaia di chilometri. Il Northern Kenya Grassland Carbon Project (Nkcp), un progetto voluto dall’organizzazione Northern Rangelands Trust (Nrt) che l’ha definito «il più grande piano al mondo di rimozione del carbonio dal suolo», è nato nel 2013 con l’intento di mutare le tradizioni popolari ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli indigeni Samburu, Masai, Borana e Rendille – insieme ad altre comunità più piccole, per un totale di circa centomila individui – vivono nella parte settentrionale del Kenya, una Nazione dell’Africa orientale con cinquantatré milioni di abitanti, nota per la sua estesa savana. I popoli che abitano le sue terre del Nord sono principalmente pastorali: la loro sussistenza è legata al bestiame, costituito principalmente da bovini – oltre a cammelli, pecore e capre. Generalmente il pascolo si muove seguendo le precipitazioni, tant’è che a volte le rotte migratorie possono estendersi per centinaia di chilometri. Il Northern Kenya Grassland Carbon Project (Nkcp), un progetto voluto dall’organizzazione Northern Rangelands Trust (Nrt) che l’ha definito «il più grande piano al mondo di rimozione del carbonio dal suolo», è nato nel 2013 con l’intento di mutare le tradizioni popolari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Chris_Bachmann : #RT @vbs_ddps: #Messaggiosullesercito: il programma degli armamenti comporterà commesse per le imprese ???? per l’amm… - vbs_ddps : #Messaggiosullesercito: il programma degli armamenti comporterà commesse per le imprese ???? per l’ammontare di 413 m… -