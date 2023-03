Il Principe Harry fratello minore? Prenda esempio da Margaret, sorella della Regina Elisabetta (Di lunedì 20 marzo 2023) A fare il paragone è Lady Anne Glenconner, dama di compagnia della Principessa. «L’unica cosa di cui l’ho sentita lamentarsi è che avrebbe voluto essere più istruita. Per il resto, nessun piagnisteo, nessuna lamentela» Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 marzo 2023) A fare il paragone è Lady Anne Glenconner, dama di compagniassa. «L’unica cosa di cui l’ho sentita lamentarsi è che avrebbe voluto essere più istruita. Per il resto, nessun piagnisteo, nessuna lamentela»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OnlyHipStarr : RT @gold3nmushr00m: Tra un po’ si va a parlare di quanti peli sul culo abbia il principe Harry però no dai non diffondiamo una notizia del… - kopp_co : #Domenica Il principe Harry, i figli di Meghan Markle riceveranno ruoli di incoronazione se parteciperanno Scopri l… - y_gioia : RT @gold3nmushr00m: Tra un po’ si va a parlare di quanti peli sul culo abbia il principe Harry però no dai non diffondiamo una notizia del… - VanityFairIt : Il principe Harry, Courteney Cox e i funghi allucinogeni: la versione dell’attrice - gingerIix : ma è quel meme del principe harry in divisa -