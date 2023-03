Il primo rigassificatore arrivato a Piombino (Di lunedì 20 marzo 2023) La Golar Tundra, la nave rigassificatrice che Snam ha acquistato su mandato del governo e che servirà a garantire l’arrivo di nuovi flussi di gas, è arrivata a Piombino, Toscana. La Fsru (unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione) ha fatto il suo ingresso nel porto intorno alle 23 nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo. Ora cominciano le operazioni per renderla operativa: il primo gas previsto a metà maggio. Ad accoglierla, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e commissario governativo che ha documentato l’arrivo della Fsru con un breve video pubblicato su Facebook. «L’Italia deve dire grazie a Piombino e alla Toscana. Dobbiamo renderci autosufficienti dalla Russia per il gas e questa opera contribuirà in modo determinante con 5 miliardi di metri cubi di gas all’anno». Si tratta di una nave ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) La Golar Tundra, la nave rigassificatrice che Snam ha acquistato su mandato del governo e che servirà a garantire l’arrivo di nuovi flussi di gas, è arrivata a, Toscana. La Fsru (unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione) ha fatto il suo ingresso nel porto intorno alle 23 nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo. Ora cominciano le operazioni per renderla operativa: ilgas previsto a metà maggio. Ad accoglierla, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e commissario governativo che ha documentato l’arrivo della Fsru con un breve video pubblicato su Facebook. «L’Italia deve dire grazie ae alla Toscana. Dobbiamo renderci autosufficienti dalla Russia per il gas e questa opera contribuirà in modo determinante con 5 miliardi di metri cubi di gas all’anno». Si tratta di una nave ...

