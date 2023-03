Il presidente cinese Xi in visita da Putin | Con Russia pronti a salvaguardare ordine mondiale

(Di lunedì 20 marzo 2023) «La Cina è pronta, insieme con la, al’basato sul diritto internazionale». Lo ha affermato il, Xi Jinping , arrivando a Mosca per una...

...così su Twitter il Segretario del Consiglio di Sicurezza ucraino Danilov prima dell' arrivo a Mosca del,il cui piano di pace non cita questa condizione. Per il"successo del piano"...... il gruppo di famiglie da cui Xi Jinping discende, Xi Jinping nel 2012 è diventato segretario del Partito Comunistae nel 2013 è stato nominatodella Cina , ottenendo ora un terzo ..."Fiducioso che la visita sarà fruttuosa". Così si è definito ilXi Jinping al suo arrivo a Mosca. In particolare, scrive la Ria Novosti, Xi si è detto convinto che la sua missione ''darà nuovo slancio allo sviluppo sano e stabile delle relazioni ...

Il presidente cinese Xi Jinping a Mosca: 'Sono fiducioso che la mia visita sarà fruttuosa'

Mentre a Mosca stava per atterrare l'aereo con a bordo il presidente cinese Xi Jinping, impegnato nella sua prima visita al Cremlino dall'inizio della guerra in Ucraina, a Kiev i vertici ucraini sono ...(LaPresse) Il boeing 747 di Air China con a bordo il presidente cinese è atterrato a Mosca. Al via la tre giorni di visita di Stato del leader di Pechino che nel pomeriggio inconterà Vladimir Putin. I ...