Il prefetto di Napoli | «In arrivo in città 2500 tifosi inglesi | ci coordineremo con la polizia inglese»

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ildi, Claudio Palomba, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine del comitato provinciale di ordine e sicurezza riunitosi oggi per decidere la strategia di contenimento deiin. Giovedì lo stadio Maradona ospiterà Italia-Inghilterra, il timore di scontri tra tifoserie è altissimo. Asono attesi circae l’allarme è alto. Oggi il Messaggero scriveva didel West Ham gemellati con quelli della Lazio presenti già a Roma da ieri e di tensione crescente nei gruppi ultras. IlPalomba ha dichiarato: «Sono stati venduti circa 2.500 biglietti per il settore ospiti. Arriveranno in questo caso in ordine più sparso, ...

Si è tenuta nel pomeriggio in Prefettura a Napoli una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Claudio Palomba in vista della sfida tra Italia ed Inghilterra in programma giovedì. Saranno circa 2.500 i tifosi inglesi attesi. Lo ha detto il prefetto di Napoli Claudio Palomba a margine del comitato provinciale ordine e sicurezza con priorità ai controlli in vista della partita Italia - Inghilterra che si terrà all'ombra del Vesuvio.

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, alza l’allerta in vista della sfida tra Italia e Inghilterra, valida per le qualificazioni ad Euro 2024 e in programma giovedì sera allo stadio Maradona.Lo ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine del tavolo tecnico con le forze dell'ordine, la polizia municipale di Napoli e l'assessore comunale alla sicurezza Antonio De Jesu in ...