Il pistolotto sulle famiglie Lgbt Da Littizzetto idiozie in libertà

(Di lunedì 20 marzo 2023) La sinistra parassitaria si direbbe terrorizzata: Giorgia Meloni ci va piano, non sposta niente, neanche una pianta in Rai ma loro non si fidano, temono la fine delle sovvenzioni di regime senza le quali sono niente. Due anni di abolizione democratica, di congelamento della Costituzione gli sono andati bene ma adesso eccoli ad agitare furiose code di paglia, tutta un’Annunziata di “cazzi”, di Cospiti, di vigilanza antifascista, di retorica strampalata e precotta nella quale la nostranon può non fare la parte della leonessa, spelacchiata ma sempre di presìdio attivo. Col ciambellano Fazio che la imbecca, le dà l’acchito. Ogni tanto questa showgranny ci mette il suo: una volta giustifica quelli che hanno sparato in faccia a un’insegnante, ma erano solo gommini, un’altra volta copia di sana pianta un monologo altrui, adesso eccola sull’onda dei diritti negati ...