Il piano jazz di Graziano che sonorizza l’ “Inferno” chiude al meglio il BFM

(Di lunedì 20 marzo 2023) Bergamo. Schermo eforte a proporre un adattamento cinematografico della Divina Commedia. Si torna idealmente ai primi anni di storia del cinema con il film(1911) di Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan, programmato domenica 19 marzo in Auditorium di Piazza della Libertà. Una proiezione particolare che ha segnato il passaggio di testimone da Bergamo Film Meeting a Bergamo, attraverso lazione dal vivo del film, eseguita da Simone. Uno dei nomi più in vista dell’attuale panoramaistico italiano,ha suonato live il proprio “forte preparato”, capace di dare ancora più incisività drammatica alle immagini sullo schermo.forte che ha accompagnato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuizSantosMusic : Roy Haynes Trio featuring John Patitucci bass,Dave Kikoski piano. - jzpfplaying3 : Minimal Jazz Piano 0050 #????? #??? #piano #jazz #bgm #pianosolo #????? #solopiano #????? - robinlynnemabin : Oscar Peterson Jazz Instrumental - Laura (Piano)(2).Wma, Oscar Peterson Jazz Instrumental - Laura (Piano)(2).Wma no… - jzpfplaying3 : Minimal Jazz Piano 0076 #????? #??? #piano #jazz #bgm #pianosolo #????? #solopiano #????? - jzpfplaying3 : Minimal Jazz Piano 0062 #????? #??? #piano #jazz #bgm #pianosolo #????? #solopiano #????? -

advertisement Prossima fermataISLAND #2 , che il 6 aprile (h. 21) accolto dalle accoglienti ... Hanno plasmato le note e forgiato la luce nello straordinario spettacolo ' Fotolitho- Pietre ...Undi rilancio economico del territorio che veda il Comune di Siena ente di collegamento tra ... Siena, Chigiana e Franci". "Non sono una civica " ha concluso Ferretti " e dico che quando si ...Un evento che si realizza in collaborazione con il Comune di Narni e conAround. Sul palco, un ...on air ed è reso possibile grazie ai fondi del POR - FESR 2014 - 2020 Asse 3 - Azione 3.2.1...

Al via Jazz Visions 2023 con l'appuntamento a Pinerolo del 25 marzo TorinOggi.it

Trentaseiesima edizione per Cassero jazz. La rassegna castellana, in programma domani e domenica, prosegue grazie al concreto e fondamentale aiuto economico della Uisp e di Jazz Network, realizzando, ...«In effetti non considero Turiya un ’progetto’, ma una celebrazione», tiene subito a precisare Hamid Drake; a differenza di tanti tributi a protagonisti del jazz, in Turiya c’è un coinvolgimento di na ...