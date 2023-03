Il piano di pace della Cina non esiste: cosa vuole davvero Xi Jinping (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar – Sorpresa: il piano di pace della Cina non esiste. Così definito da buona parte dei media italiani, quello che Xi Jinping sta presentando oggi a Vladimir Putin non è un piano di pace semplicemente perché la stessa Repubblica popolare non vuole che venga definito in questi termini. Non a caso il presidente cinese, fresco di (scontata) rielezione, ha precisato che la proposta di Pechino su come risolvere la crisi ucraina “riflette le visioni globali e cerca di neutralizzare le conseguenze”, riconoscendo al contempo che le soluzioni “non sono facili”. Certo è che la fine della guerra garantirebbe “la stabilità della produzione globale e delle catene di approvvigionamento”. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar – Sorpresa: ildinon. Così definito da buona parte dei media italiani, quello che Xista presentando oggi a Vladimir Putin non è undisemplicemente perché la stessa Repubblica popolare nonche venga definito in questi termini. Non a caso il presidente cinese, fresco di (scontata) rielezione, ha precisato che la proposta di Pechino su come risolvere la crisi ucraina “riflette le visioni globali e cerca di neutralizzare le conseguenze”, riconoscendo al contempo che le soluzioni “non sono facili”. Certo è che la fineguerra garantirebbe “la stabilitàproduzione globale e delle catene di approvvigionamento”. La ...

