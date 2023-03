Il Pd vuole limitare la commissione d'inchiesta su David Rossi. Furia della Lega (Di lunedì 20 marzo 2023) Partiti politici spaccati sulla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi a Siena. “Non partiamo da zero, ma da un lavoro importante fatto nella scorsa legislatura. Presenteremo un emendamento, secondo noi si deve cercare di finalizzare in 18 mesi i lavori necessari per arrivare alla conclusione” la proposta del deputato del Pd Andrea Casu intervenuto nel corso della discussione, in aula alla Camera. L'obiettivo dei dem è che la questione non si protragga per tutta la legislatura. Ma la deputata della Lega Tiziana Nisini, capogruppo in commissione Lavoro, non è per nulla d'accordo. “È necessario - spiega l'esponente del Carroccio - che la commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) Partiti politici spaccati sullad'sulla morte dia Siena. “Non partiamo da zero, ma da un lavoro importante fatto nella scorsa legislatura. Presenteremo un emendamento, secondo noi si deve cercare di finalizzare in 18 mesi i lavori necessari per arrivare alla conclusione” la proposta del deputato del Pd Andrea Casu intervenuto nel corsodiscussione, in aula alla Camera. L'obiettivo dei dem è che la questione non si protragga per tutta la legislatura. Ma la deputataTiziana Nisini, capogruppo inLavoro, non è per nulla d'accordo. “È necessario - spiega l'esponente del Carroccio - che laparlamentare disulla morte di ...

