Il Pd sempre con l’Ucraina E sulle mosse cinesi in Medio Oriente… Parla Alfieri

(Di lunedì 20 marzo 2023) Conte non demorde. Anzi, rilancia. Secondo quanto ha dichiarato al Fatto Quotidiano, il fatto che nelle scorse settimane siano giunti in Italia una ventina di soldati ucraini per ricevere l’addestramento allo scudo antiaereo Samp/T è “gravissimo, segno della partecipazionepiù attiva dell’Italia nel conflitto”. In occasione delle comunicazioni alle Camere del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – il Consiglio Europeo si terrà giovedì e venerdì – 5 Stelle e Pd si presentano con due risoluzioni differenti. Un modo per “marcare la nostra identità sotto il profilo programmatico in politica estera”. Lo dice Alessandro, senatore dem e membro della commissione Esteri. Quali sono i contenuti salienti della risoluzione che presenterete in vista del Consiglio Europeo? Ribadiremo la nostra posizione di sostegno al, ...