Il partito filo-curdo dovrebbe convergere sul candidato unitario dell’opposizione turca (Di lunedì 20 marzo 2023) A poco più di un mese dalle elezioni in Turchia il panorama politico continua a mutare. Le ultime novità arrivano dal partito filo-curdo (Hdp), il cui posizionamento sarà particolarmente rilevante nel determinare l’esito delle urne. L’Hdp ha infatti deciso di non presentare un proprio candidato per le presidenziali e dovrebbe quindi sostenere Kemal K?l?çdaro?lu, leader del partito repubblicano Chp e rappresentante del blocco dell’opposizione, noto come il Tavolo dei Sei. Di questo gruppo fanno parte diverse formazioni politiche che vanno dalla destra al centro-sinistra, unitesi per aumentare le possibilità di vittoria contro il presidente uscente Recep Tayyip Erdo?an. La scelta dell’Hdp di sostenere K?l?çdaro?lu non è ancora stata ufficializzata, ma da tempo sono in ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 marzo 2023) A poco più di un mese dalle elezioni in Turchia il panorama politico continua a mutare. Le ultime novità arrivano dal(Hdp), il cui posizionamento sarà particolarmente rilevante nel determinare l’esito delle urne. L’Hdp ha infatti deciso di non presentare un proprioper le presidenziali equindi sostenere Kemal K?l?çdaro?lu, leader delrepubblicano Chp e rappresentante del blocco, noto come il Tavolo dei Sei. Di questo gruppo fanno parte diverse formazioni politiche che vanno dalla destra al centro-sinistra, unitesi per aumentare le possibilità di vittoria contro il presidente uscente Recep Tayyip Erdo?an. La scelta dell’Hdp di sostenere K?l?çdaro?lu non è ancora stata ufficializzata, ma da tempo sono in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauro_cirelli : @MassimoTorre51 Cioé ma tu davvero associ la bandiera del PCI al M5S ed al PD? Sono entrambi liberisti con un PD to… - Siluratore : @EttorePoliti1 Quando c'era il PCI è stata messa in atto la strategia di terrore dagli #USA che non volevano un par… - GambaCarla1 : RT @EMemelli: @borghi_claudio @nomfup Sei sempre stato dalla parte giusta mentre eri in un partito con a capo uno scempio Nutellaro e Giorg… - EMemelli : @borghi_claudio @nomfup Sei sempre stato dalla parte giusta mentre eri in un partito con a capo uno scempio Nutella… - CostiMaurizio : @__silaVpravde__ @putino Che stronzata, non esiste il 'partito filo-americano', la maggioranza degli ucraini ha sce… -