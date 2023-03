Il paradosso delle italiane nelle coppe: sognano di vincerle ma di questo passo rischiano di perderle l’anno prossimo (Di lunedì 20 marzo 2023) Ormai è tutto un ascoltare musichette della Champions, chiacchiere da bar su quale sia meglio tra questa o quell’avversaria, pronostici sulla strada di Istanbul e di un sogno proibito a forma di coppa. Poi tra una settimana di vigilia e l’altra trascorse tra le nuvole, ci sarebbe anche un piccolo dettaglio: un campionato da giocare. Quasi un fastidio. Ma da questo dipende il futuro: Milan, Inter e Roma sognano di vincere la coppa, ma così rischiano seriamente di perderla. Nel senso di non qualificarsi proprio l’anno prossimo. La corsa Champions si è completamente arenata. nelle ultime 10 giornate, solo la Lazio ha avuto un rendimento eccellente (21 punti), seguita dalla Juve (19); Inter e Roma sono ferme a quota 16, hanno lasciato sul campo praticamente la metà dei punti disponibili, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Ormai è tutto un ascoltare musichette della Champions, chiacchiere da bar su quale sia meglio tra questa o quell’avversaria, pronostici sulla strada di Istanbul e di un sogno proibito a forma di coppa. Poi tra una settimana di vigilia e l’altra trascorse tra le nuvole, ci sarebbe anche un piccolo dettaglio: un campionato da giocare. Quasi un fastidio. Ma dadipende il futuro: Milan, Inter e Romadi vincere la coppa, ma cosìseriamente di perderla. Nel senso di non qualificarsi proprio. La corsa Champions si è completamente arenata.ultime 10 giornate, solo la Lazio ha avuto un rendimento eccellente (21 punti), seguita dalla Juve (19); Inter e Roma sono ferme a quota 16, hanno lasciato sul campo praticamente la metà dei punti disponibili, ...

