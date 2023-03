Il Paese più felice del mondo si trova in Europa: ecco quale (Di lunedì 20 marzo 2023) Pubblicato il World Happiness Report per l'anno 2023. Il Paese più felice si trova in Europa ed è stato confermato per il sesto anno consecutivo. L'Italia perde alcune posizioni rispetto al 2022 Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 marzo 2023) Pubblicato il World Happiness Report per l'anno 2023. Ilpiùsiined è stato confermato per il sesto anno consecutivo. L'Italia perde alcune posizioni rispetto al 2022

La Finlandia anche quest'anno è il paese più felice del mondo