Il nuovo piano della Nato per il fronte Est (Di lunedì 20 marzo 2023) Saranno mesi decisivi per il nuovo corso della Nato. L'Alleanza atlantica, che in autunno dovrà nominare un nuovo segretario vista la fine del mandato di Jens Stoltenberg, si prepara anche a varare un ambizioso piano di contenimento anti russo lungo i suoi confini orientali. piano, ha scritto Politico Europe, che prevede fra le altre cose una forza di 300 InsideOver.

