Il Napoli già sta lavorando per il prossimo anno, Spalletti lancia un indizio di mercato (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Napoli lavora per il futuro, De Laurentiis vuole riconfermare Luciano Spalletti, dal tecnico arriva anche un indizio di mercato. Il Napoli di Spalletti domina in serie A e in Champions league, molti ritengono che gran parte del merito di questa “Meraviglia“ sia proprio del tecnico toscano. L’ex bandiera del Napoli, Giuseppe Bruscolotti ai microfoni di TMW radio, ha parlato del futuro dell’allenatore del Napoli. “Spalletti sta già lavorando per il prossimo anno. Gli azzurri hanno grande ritmo, cosa che in Europa serve. Il lavoro che si vede fare è quello che sta facendo anche sulle economie di squadra. L’impegno per un altro anno già c’è. Penso che ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 marzo 2023) Illavora per il futuro, De Laurentiis vuole riconfermare Luciano, dal tecnico arriva anche undi. Ildidomina in serie A e in Champions league, molti ritengono che gran parte del merito di questa “Meraviglia“ sia proprio del tecnico toscano. L’ex bandiera del, Giuseppe Bruscolotti ai microfoni di TMW radio, ha parlato del futuro dell’allenatore del. “sta giàper il. Gli azzurri hgrande ritmo, cosa che in Europa serve. Il lavoro che si vede fare è quello che sta facendo anche sulle economie di squadra. L’impegno per un altrogià c’è. Penso che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Considerando che nè #Juventus nè #Atalanta possono considerarsi in corsa per un posto #Champions per le sanzioni (p… - DiMarzio : 'Con maschera o senza?': nella storia di #Osimhen con il #Napoli c'è un prima e un dopo. Una trama già vista...????? - Corriere : Luca Trapanese: «Se morissi Alba sarebbe tolta al mio compagno, siamo una famiglia senza diritti» - infoitcultura : Il Napoli già sta lavorando per il prossimo anno, Spalletti lancia un indizio di mercato - napolipiucom : Il Napoli già sta lavorando per il prossimo anno, Spalletti lancia un indizio di mercato #calcio #Calciomercato… -

Il fenomeno Lazza non si ferma più. Tutti i record tra concerti, streaming e vendite ...Il nuovo appuntamento si è aggiunto alle altre date dell''Ouver - tour' in programma ad aprile e maggio e già completamente sold out nei principali palazzi dello sport di Roma, Milano, Torino, Napoli,... Calcio: Inghilterra, Rashford, Mount e Pope lasciano il ritiro della nazionale ...delle minacce per l'Italia di Roberto Mancini nell'esordio previsto giovedì 23 marzo a Napoli per ... Anche Mount dovrà proseguire il suo recupero nel club: il giocatore del Chelsea aveva già saltato le ... Bruscolotti: "Maradona - Kvara Paragone improponibile Si aspettava un Napoli così forte in Champions League Come deve lavorare per il prossimo anno Spalletti Per lei resterà 'Spalletti sta già lavorando per il prossimo anno. Hanno grande ritmo, cosa ... ...Il nuovo appuntamento si è aggiunto alle altre date dell''Ouver - tour' in programma ad aprile e maggio ecompletamente sold out nei principali palazzi dello sport di Roma, Milano, Torino,,......delle minacce per l'Italia di Roberto Mancini nell'esordio previsto giovedì 23 marzo aper ... Anche Mount dovrà proseguire il suo recupero nel club: il giocatore del Chelsea avevasaltato le ...Si aspettava uncosì forte in Champions League Come deve lavorare per il prossimo anno Spalletti Per lei resterà 'Spalletti stalavorando per il prossimo anno. Hanno grande ritmo, cosa ... Quali sono i cinque posti di Napoli in cui già si festeggia lo scudetto ... Fanpage.it