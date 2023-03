Il Napoli è un inno alla gioia e Osimhen un centravanti vero, non come Vlahovic e Lukaku (Il Giornale) (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Napoli è un inno alla gioia, scrive Davide Pisoni su Il Giornale commentando la vittoria per 4-0 sul Torino in trasferta. E Osimhen è un vero centravanti, non come le controfigure di cui dispongono le altre squadre in campionato. Le inseguitrici, se così ormai si possono ancora cambiare, sono costrette a raccogliere le briciole, mentre la squadra di Spalletti non accusa nemmeno le fatiche della Champions League. “E così il Napoli a Torino va con il pilota automatico, un inno alla gioia con Osimhen. Un giocatore che gli altri non hanno, un centravanti vero e non controfigure come lo sono stati in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilè un, scrive Davide Pisoni su Ilcommentando la vittoria per 4-0 sul Torino in trasferta. Eè un, nonle controfigure di cui dispongono le altre squadre in campionato. Le inseguitrici, se così ormai si possono ancora cambiare, sono costrette a raccogliere le briciole, mentre la squadra di Spalletti non accusa nemmeno le fatiche della Champions League. “E così ila Torino va con il pilota automatico, uncon. Un giocatore che gli altri non hanno, une non controfigurelo sono stati in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il #Napoli è un inno alla gioia e #Osimhen un centravanti vero, non come Vlahovic e Lukaku (Il Giornale) La squadr… - seiofossifuoco : recuperando bridgerton per disperazione e durante tutte le scene osé metto l'inno del napoli in sottofondo forza napoli napoli napoli - GTI0069 : @museodiemozioni L'importante è che si ritorni a cantare cose nostre e non adattate... e soprattutto che ritorni a… - Sport_Fair : I tifosi del #Napoli impressionanti: il boato durante l'inno contro l'Eintracht è da brividi | VIDEO - MYLOVEOUTSIDE : Nuovo “inno” Napoli Niall Horan & Franco Ricciardi -