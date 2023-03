Il ministro delle Finanze israeliano nega l’esistenza del popolo palestinese: “Invenzione del secolo scorso in funzione antisionista” (Di lunedì 20 marzo 2023) Mentre il Paese è in subbuglio per le proteste scatenate, internamente ma anche a livello internazionale, dalla contestata riforma della giustizia, il ministro israeliano delle Finanze e leader del partito nazionalista Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, torna ad attaccare il popolo palestinese arrivando a negarne l’esistenza: “Non si può parlare di ‘palestinesi’ perché non esiste un ‘popolo palestinese’ – ha affermato – È un’Invenzione del secolo scorso in funzione antisionista”. Il premier di Ramallah, Mohammad Shtaeyeh, ha risposto: queste parole “sono una prova conclusiva di quanto l’ideologia dell’attuale governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Mentre il Paese è in subbuglio per le proteste scatenate, internamente ma anche a livello internazionale, dalla contestata riforma della giustizia, ile leader del partito nazionalista Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, torna ad attaccare ilarrivando arne: “Non si può parlare di ‘palestinesi’ perché non esiste un ‘’ – ha affermato – È un’delin”. Il premier di Ramallah, Mohammad Shtaeyeh, ha risposto: queste parole “sono una prova conclusiva di quanto l’ideologia dell’attuale governo ...

