Il M5S sta scomparendo di nuovo: Conte porta i grillini verso il disastro (Di lunedì 20 marzo 2023) Il consueto sondaggio del lunedì di Swg per il Tg La7 diretto da Enrico Mentana vede uno sconfitto su tutti: Giuseppe Conte. Nella rilevazione a primeggiare è sempre Fratelli d'Italia, che non subisce cambiamenti da una settimana all'altra e mantiene il 30,3% di gradimento nelle intenzioni di voto. Scossoni nel resto del podio, con il Partito Democratico che ha guadagnato uno 0,6% e va al 20,4%, tornando dopo tempo sopra alla soglia del venti per cento. A farne le spese è, come detto in precedenza, il Movimento 5 Stelle dell'ex presidente del Consiglio: l'andamento è negativo addirittura di uno 0,8%, per un complessivo 15,3%. Perde terreno anche la Lega, che non riduce il gap approfittando del crollo grillino. Matteo Salvini e i suoi scendono all'8,5% (-0,3%). Piccola crescita per Azione-Italia Viva (+0,2% fino al 7.7%), mentre è in rosso pure Forza Italia (-0,1%) con ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) Il consueto sondaggio del lunedì di Swg per il Tg La7 diretto da Enrico Mentana vede uno sconfitto su tutti: Giuseppe. Nella rilevazione a primeggiare è sempre Fratelli d'Italia, che non subisce cambiamenti da una settimana all'altra e mantiene il 30,3% di gradimento nelle intenzioni di voto. Scossoni nel resto del podio, con il Partito Democratico che ha guadagnato uno 0,6% e va al 20,4%, tornando dopo tempo sopra alla soglia del venti per cento. A farne le spese è, come detto in precedenza, il Movimento 5 Stelle dell'ex presidente del Consiglio: l'andamento è negativo addirittura di uno 0,8%, per un complessivo 15,3%. Perde terreno anche la Lega, che non riduce il gap approfittando del crollo grillino. Matteo Salvini e i suoi scendono all'8,5% (-0,3%). Piccola crescita per Azione-Italia Viva (+0,2% fino al 7.7%), mentre è in rosso pure Forza Italia (-0,1%) con ...

