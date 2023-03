Il Grande Fratello Vip va in onda giovedì 23 marzo 2023? Data prossima puntata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 marzo 2023) IlVip è ormai alle battute finali. Altre due settimane e calerà il sipario anche su questa settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini che ha stimolato la curiosità dei telespettatori, tenendoli con il fiato sospeso e in tanti si stanno chiedendo quali sono le date delle prossime puntate. Quali sono i prossimi appuntamenti con il GF Vip? Il programma terminerà il 3 aprile prossimo, ma il pubblico vuole sapere quali sono i prossimi appuntamenti con il programma, prima di arrivare alla finalissima. A partire da questa settimana ilil Gf Vip non andrà più in. Unico appuntamento, quindi, il lunedì sera. Intanto restal’attesa per stasera, 20, nel corso della quale nelle anticipazioni, Signorini ha annunciato che verranno ...