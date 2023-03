Il Grande Fratello Vip 7 si avvia verso la finale: anticipazioni, eliminazioni e terzo finalista (Di lunedì 20 marzo 2023) Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 7 che vedrà la proclamazione del terzo finalista e una nuova eliminazione dal programma. Il reality sta volgendo al termine e la proclamazione del vincitore è stabilità per il 3 aprile 2023. Inoltre c’è un cambiamento nel palinsesto in quanto è avvenuta una modifica alla programmazione in vista della finale. Infine sono stati resi noti i sondaggi settimanali sui Vip preferiti. Grande Fratello Vip 2023, le novità nel palinsesto Cosa accadrà nella Casa del Grande Fratello Vip 7 stasera? La diretta televisiva su Canale 5 alle 21:20 ci mostrerà l’eliminazione successiva e soprattutto la proclamazione del terzo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 marzo 2023) Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in diretta delVip 7 che vedrà la proclamazione dele una nuova eliminazione dal programma. Il reality sta volgendo al termine e la proclamazione del vincitore è stabilità per il 3 aprile 2023. Inoltre c’è un cambiamento nel palinsesto in quanto è avvenuta una modifica alla programmazione in vista della. Infine sono stati resi noti i sondaggi settimanali sui Vip preferiti.Vip 2023, le novità nel palinsesto Cosa accadrà nella Casa delVip 7 stasera? La diretta televisiva su Canale 5 alle 21:20 ci mostrerà l’eliminazione successiva e soprattutto la proclamazione del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - MaddalenaMns : RT @gicarestik2: Perchè il Grande fratello ha eliminato il tweet del compleanno di Nikita ???? #Gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic #fiord… - AmeliaP92447668 : RT @LGrullita: Il grande fratello che piaceva a noi. A me sicuramente. Salatino e il suo primo aereo grazie ai #donnalisi Quelle parole pe… - Antonie22299184 : RT @LGrullita: Il grande fratello che piaceva a noi. A me sicuramente. Salatino e il suo primo aereo grazie ai #donnalisi Quelle parole pe… -