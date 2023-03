Il governo blocca la crociata per l'utero in affitto. Roccella: "Mercato da fermare" (Di lunedì 20 marzo 2023) «I bambini vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà. E non perché lo dice la religione. Poi uno può essere eterosessuale, omosessuale, bisessuale, transessuale, pansessuale. Viva l'amore sempre e comunque. Il bimbo viene al mondo e viene adottato se ci sono una mamma e un papà, poi gli adulti possono fare quello che credono. Ognuno è libero di amare chi vuole, basta che non si cancelli la nostra storia, il nostro passato e il nostro futuro, la mamma e il papà». Se mai ce ne fosse stato bisogno, con queste parole Matteo Salvini blocca sul nascere la crociata di Elly Schlein che sabato a Milano ha annunciato il progetto di legge del Pd per dare diritti alle coppie omogenitoriali. Un'offensiva, quella della segretaria del Pd, dietro cui in molti vedono il tentativo di sdoganare la maternità surrogata nel nostro Paese. Un tentativo abbastanza ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) «I bambini vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà. E non perché lo dice la religione. Poi uno può essere eterosessuale, omosessuale, bisessuale, transessuale, pansessuale. Viva l'amore sempre e comunque. Il bimbo viene al mondo e viene adottato se ci sono una mamma e un papà, poi gli adulti possono fare quello che credono. Ognuno è libero di amare chi vuole, basta che non si cancelli la nostra storia, il nostro passato e il nostro futuro, la mamma e il papà». Se mai ce ne fosse stato bisogno, con queste parole Matteo Salvinisul nascere ladi Elly Schlein che sabato a Milano ha annunciato il progetto di legge del Pd per dare diritti alle coppie omogenitoriali. Un'offensiva, quella della segretaria del Pd, dietro cui in molti vedono il tentativo di sdoganare la maternità surrogata nel nostro Paese. Un tentativo abbastanza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ernesto29296958 : RT @tempoweb: Il #governo blocca la crociata per l'utero in affitto. Roccella: 'Mercato da fermare' @dar_martini #20marzo - tempoweb : Il #governo blocca la crociata per l'utero in affitto. Roccella: 'Mercato da fermare' @dar_martini #20marzo… - KleinW20 : @FartFromAmerika Per non dimenticare anche il governo canadese che blocca i conti ai truckers che manifestavano con… - MusolliniG : @RobertoMerlino1 Come funziona? Da dove parte un'iniziativa che attiri tante persone a manifestare contro un govern… - Alessio_Ram : Su chi imbratta muri o blocca strade ho un solo pensiero. Sono mossi da un urgenza sul clima che sottostimiamo e sp… -