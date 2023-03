Il gladiatore 2 | Denzel Washington nel cast del film di Ridley Scott?

(Di lunedì 20 marzo 2023) MovieMag.it - Recensionie Serie TV - RecensioniSerie TV e News: Cinema Magazine ,Netflix, Prime Video e Disney Plus, streaming, trailer, curiosità, capolavori e cult movie.tornerà alla regia con il sequel del kolossal Il, accompagnato da unche via via sta diventando sempre più ricco. Il primodivenne celebre anche grazie all’interpretazione di Russell Crowe, che grazie a quelvinse il premio Oscar per il miglior attore protagonista. Nel sequel Paul Mescal avrà la

...regista Ridley Scott sarà a Malta il prossimo luglio per le riprese de " Il2 ", il sequel della pellicola girata sull'isola 23 anni fa. Gli attori protagonisti saranno Paul Mescal,...... Ildi Ridley Scott. Per adesso il ruolo del divo è top secretWashington è in trattative per entrare nel cast del sequel de Il. Lo ha annunciato in esclusiva il ...Dopo avervi dato conferma che i due attori irlandesi Paul Mescal e Barry Keoghan faranno parte del cast del sequel senza titolo de Il, arriva la news che il due volte premio OscarWashington è attualmente in trattative per entrare nel progetto cinematografico diretto da Ridley Scott. Non è chiaro quale sarà il ...

Keoghan (che quest'anno abbiamo visto in sala con "Gli spiriti dell'isola") sarà Publio Settimio Geta, un imperatore romano realmente esistito che governò dal 209 al 211. La storia del film, però, non ...Il regista Ridley Scott sarà a Malta il prossimo luglio per le riprese de " Il Gladiatore 2 ", il sequel della pellicola girata sull'isola 23 anni fa. Gli ...