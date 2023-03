Il gas nazionale e la decarbonizzazione dei settori hard to abate (Di lunedì 20 marzo 2023) A metà dello scorso anno l’Unione Europea ha definitivamente deciso di inserire il gas naturale tra le energie ritenute rinnovabili, a condizione che sostituisca combustibili più inquinanti, e, pertanto, utile a supportare il processo di transizione ecologica destinato a contrastare il cambiamento climatico attraverso il progressivo abbattimento, fino al loro azzeramento, delle emissioni climalteranti. Ora, le imprese dei settori hard to abate sono impegnate nella progressiva decarbonizzazione dei propri processi e, a tal fine, sono stati stanziati fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Si pone, quindi, il tema di garantire ai settori industriali a ciclo termico, per un periodo di tempo determinato, l’accesso a quantitativi di gas naturale aventi costi sostenibili in modo ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 marzo 2023) A metà dello scorso anno l’Unione Europea ha definitivamente deciso di inserire il gas naturale tra le energie ritenute rinnovabili, a condizione che sostituisca combustibili più inquinanti, e, pertanto, utile a supportare il processo di transizione ecologica destinato a contrastare il cambiamento climatico attraverso il progressivo abbattimento, fino al loro azzeramento, delle emissioni climalteranti. Ora, le imprese deitosono impegnate nella progressivadei propri processi e, a tal fine, sono stati stanziati fondi del Pianodi Ripresa e Resilienza. Si pone, quindi, il tema di garantire aiindustriali a ciclo termico, per un periodo di tempo determinato, l’accesso a quantitativi di gas naturale aventi costi sostenibili in modo ...

