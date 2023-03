Il fascino del jazz, l’energia del folk: intervista a Claudia Buzzetti (Di lunedì 20 marzo 2023) Ha il fascino del jazz e l’energia del folk. L’ospite della nuova puntata di “Bellezza made in BG”, il podcast di Bergamonews dedicato agli artisti di Bergamo, Claudia Buzzetti, cantante jazz/country, intervistata da Francesca Lai. Sin da giovanissima entra a far parte di diversi gruppi corali della città, studia pianoforte e canto gregoriano e recitazione, altra sua grande passione. A diciassette anni fonda la sua prima band, inizia varie collaborazioni – ad esempio con i Verdena -, nel 2019 vola negli USA per un tour di tre mesi, e quando torna dà vita agli Hootenanny, un nuovo progetto super interessante. Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 marzo 2023) Ha ildeldel. L’ospite della nuova puntata di “Bellezza made in BG”, il podcast di Bergamonews dedicato agli artisti di Bergamo,, cantante/country,ta da Francesca Lai. Sin da giovanissima entra a far parte di diversi gruppi corali della città, studia pianoforte e canto gregoriano e recitazione, altra sua grande passione. A diciassette anni fonda la sua prima band, inizia varie collaborazioni – ad esempio con i Verdena -, nel 2019 vola negli USA per un tour di tre mesi, e quando torna dà vita agli Hootenanny, un nuovo progetto super interessante.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Massimo29756938 : La bellezza del tramonto sta nel suo fascino che ti fa apprezzare la bellezza della solitudine con i suoi colori ti… - hiboss_hiboss : RT @tarkonte: @hiboss_hiboss @FabioZfz9 ...eppure, il fascino della piega a strusciare il cavalletto, il brivido delle rotaie del tram con… - tarkonte : @hiboss_hiboss @FabioZfz9 ...eppure, il fascino della piega a strusciare il cavalletto, il brivido delle rotaie del… - luisa_dragoni : @repubblica Il fascino del vecchietto verso le donne gli fanno cambiare la bussola - chiaralorentini : RT @n_bricocoli: Il mare ha sempre il suo fascino, estate o inverno che sia. Ha un effetto calmante su di me, non so spiegarlo. Quando ho u… -