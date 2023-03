Il distacco dell’Inter dal Napoli è sempre più umiliante (Gazzetta) (Di lunedì 20 marzo 2023) Andrea Di Caro commenta sulla Gazzetta dello Sport il momento dell’Inter, sconfitta ieri in campionato dalla Juventus. Inzaghi, alla vigilia, aveva parlato di numeri. Ma i numeri più evidenti sono quelli del distacco dal Napoli, un distacco che ormai si è fatto imbarazzante, scrive. “La ciliegina marcia sull’avariata torta interista in campionato è stata messa ieri sera: nona sconfitta, terza in casa, e per di più contro la Juve. Inzaghi alla vigilia aveva punzecchiato Allegri che si riteneva virtualmente secondo con 53 punti (38 punti più i 15 tolti): «Guardo solo la classifica attuale e dice che con 50 punti seconda è solo l’Inter». Dopo la partita di ieri non ci sono più discussioni. E non perché il vantaggio virtuale della Juve passa da +3 a +6, ma perché nella classifica che legge Inzaghi seconda ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) Andrea Di Caro commenta sulladello Sport il momento, sconfitta ieri in campionato dalla Juventus. Inzaghi, alla vigilia, aveva parlato di numeri. Ma i numeri più evidenti sono quelli deldal, unche ormai si è fatto imbarazzante, scrive. “La ciliegina marcia sull’avariata torta interista in campionato è stata messa ieri sera: nona sconfitta, terza in casa, e per di più contro la Juve. Inzaghi alla vigilia aveva punzecchiato Allegri che si riteneva virtualmente secondo con 53 punti (38 punti più i 15 tolti): «Guardo solo la classifica attuale e dice che con 50 punti seconda è solo l’Inter». Dopo la partita di ieri non ci sono più discussioni. E non perché il vantaggio virtuale della Juve passa da +3 a +6, ma perché nella classifica che legge Inzaghi seconda ...

