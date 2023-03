Il distacco dell'Inter dal Napoli è sempre più umiliante (Gazzetta) (Di lunedì 20 marzo 2023) ... Matias Soule' - Marcelo Brozovic Andrea Di Caro commenta sulla Gazzetta dello Sport il momento dell'Inter, sconfitta ieri in campionato dalla Juventus . Inzaghi, alla vigilia, aveva parlato di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) ... Matias Soule' - Marcelo Brozovic Andrea Di Caro commenta sullao Sport il momento, sconfitta ieri in campionato dalla Juventus . Inzaghi, alla vigilia, aveva parlato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il distacco dell’#Inter dal #Napoli è sempre più umiliante (Gazzetta) Il tecnico dell’Inter sciorina numeri, ma es… - NandoPiscopo1 : @AnStorti @jeanpauldl1998 Per me brozovic per distacco uno dei peggiori dell'intera partita - brotto_marco : L'Arabia Saudita accelera il distacco dall'anglosfera, VIA VIA VIA?????? In una lettera al presidente Raisi, SE Sal… - amiciweb : RT @FrancoScarsell2: A Courmayeur,nel canalone del Vees,in Val Veny,2 sciatori risultano disperso dopo una valanga.L'allarme è stato dato i… - FrancoScarsell2 : A Courmayeur,nel canalone del Vees,in Val Veny,2 sciatori risultano disperso dopo una valanga.L'allarme è stato dat… -