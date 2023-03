Il dilemma dell’età della pensione | il faro europeo sulle banche e lo sciopero del cinema

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 marzo 2023) NON CI VUOLE UNAGRANDE, MA UNA GRANDEChi guadagna meno dovrebbe andare inprima di chi guadagna di più. Anche dieci anni prima, ha scritto Simon Kuper sul Financial Times, mentre in Francia imperversano gli scioperi contro la riforma che allunga l’età pensionabile minima da 62 a 64 anni. Il ragionamento di Kuper parte dalla divisione del mercato del lavoro tra lavoratori con stipendi bassi e lavoratori con stipendi alti. Le persone ben pagate di solito sono quelle che hanno studiato a lungo prima di scegliere una carriera – dice. Hanno molta autonomia sul lavoro, a volte con un ufficio e persino un bagno tutto per loro. Hanno il controllo sulla propria agenda, riescono a ottenere aumenti di stipendio e si rilassano durante le vacanze. Tant’è che alcuni di loro non vogliono mai andare in ...