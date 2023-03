Il derby d’Italia si colora di bianconero

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Full-time |??| Il Derby d'Italia è nostro. #InterJuve - SerieA : FT | ?? Il derby d'Italia è della @juventusfc! #InterJuve - juventusfc : 46'| Riprende il Derby d'Italia. Continuiamo così! ?? #InterJuve [0-1] - morelli_rinaldo : Rassegna Stampa 20.03.2023 #296 - Alla Juve il Derby d'Italia, alla Lazio quello di Roma - AlessioMazzill6 : RT @Mosko_JFC: IL DERBY D’ITALIA È BIANCONERO ?????? -

INVIATO A MILANO - Scene da un. Vinto. Massimiliano Allegri sbraita e bercia contro i suoi perché non gestiscono bene alcuni possessi palla. E vabbè, ci sta. Non è una novità, soprattutto allorché la Juventus è in ...Tanto nervosismo come nel '' Inter - Juventus: al 97esimo espulsi anche Cristante e Marusic. Napoli sempre più inarrestabile: 4 - 0 al Torino con il solito Osimhen sugli scudi . La ...... a 11 giornate dalla fine il Napoli può già dirsi Campione'... a 11 giornate dalla fine il Napoli può già dirsi Campione. ... Undici anni dopo, ildella Capitale viene conquistato sia all'...