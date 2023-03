Il compleanno di Bianca Balti | “La vita è dura a volte | ma le gioie così grandi”

(Di lunedì 20 marzo 2023)ha spento 39 candeline il 19 marzo 2023, traguardo che ha deciso di festeggiare soprattutto perché è arrivato in un periodo davvero particolare della sua. La modella, infatti, l’8 dicembe 2022 si è sottoposta a una doppia mastectomia preventiva, scelta che ha deciso di fare dopo avere ricevuto la diagnosi di BRCA1, una mutazione genetica che aumenta le possibilità di contrarre un tumore al seno e alle ovaie. La decisione non è stata certamente semplice per lei, che ha voluto condividere sui social il suo percorso con l’obiettivo di sensibilizzare chi la segue sul suo problema (tempo fa aveva fatto lo stesso anche Angelina Jolie). Dopo essere stata impegnata alle sfilate di Milano e Parigi la top model ha fatto ritorno negli Stati Uniti, dove ha avuto modo di celebrare l’evento insieme ai suoi affetti più cari. È stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Bianca Balti compie 39 anni, la riflessione di compleanno: «A volte la vita sa essere dura...» - martinoexpress : Buon compleanno Bianca Balti - VanessaSantoni : Torta @MugBakery #Trieste (Elena Giuffrida e pasticciera Giorgia, no homedelivery): cheesecake variegata bianca-fru… - VanityFairIt : Buon compleanno alla meravigliosa Bianca Balti, che oggi compie 39 anni. A lei e a tutti i #Pesci nati oggi, tanti… - kttywoni : @Moon4Riki una famiglia una maglietta un maglionicino vari regali + un outfit per un compleanno che ho domani ho ti… -

Nonostante le attenzioni di Livia e della contessaBorgati di Roccaspina , Ricciardi non riesce a dimenticare Enrica . Nel giorno deldi quest'ultima, come se non bastasse, il ...Intanto a casa Colombo si organizza la cena didi Enrica. Per l'occasione Manfred ... Fiorenza D'Antonio èPalmieri di Roccaspina A Napoli è nota come la donna più bella della città. È ...Invece, no, è venuto a prendermi con una PandaYoung ; mi salì tanto la quotazione dell'uomo'... 'Lo abbiamo organizzato in un mese, alla faccia dei preparativi, nel giorno del suo, il ...

Bianca Balti compie 39 anni, la riflessione di compleanno: «A volte la vita sa essere dura...» leggo.it

Bianca Balti compie 39 anni: la super modella di Lodi che ha calcato le passerelle più importanti di tutto il mondo, ha festeggiato il suo compleanno insieme alla sua famiglia e ai suoi ...Il 19 marzo Bianca Balti spegne 39 candeline. Se un tempo si parlava della modella lodigiana, mamma di due figlie, per una bellezza che le è valsa un ...