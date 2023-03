Il Commissario Ricciardi | anticipazioni ultima puntata

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ilsembra che abbia ottenuto moltissimi ascolti e quello che colpirebbe di più le varie persone che vedono le puntate a quanto pare sarebbe il fatto che il personaggio principale avrebbe delle capacità fuori dal comune, dato che vedrebbe gli spiriti che gli indicano il luogo in cui sono morti e tra l’altro lo stesso personaggio sente anche le parole che hanno detto prima che morissero. Si tratta di una capacità che avrebbe ereditato dalla madre e che avrebbe il terrore di trasmettere ai propri futuri figli, visto che tale abilità comunque gli provoca determinati problemi, come per esempio il fatto di sentirsi come ostacolato dal fatto di formare nuove relazioni. Che accadrà nell’? Il...