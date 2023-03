“Il Commissario Ricciardi 2” | brutto colpo per Lino Guanciale | cosa ha deciso la Rai

Leggi su tvzap

(Di lunedì 20 marzo 2023) News Tv. Non ci sono buone notizie per, tra gli attori italiani più amati del piccolo schermo e del teatro: “Le indagini del”, nate dalla penna dello scrittore Maurizio de Giovanni appassionano il pubblico, ma forse il cambio di regia non ha favorito la seconda stagione. È evidente il calo degli ascolti, che probabilmente hanno portato la Rai a correre ai ripari. leggi anche: “Un’estate fa”, nel 2023 la nuova serie Sky conleggi anche: Antonietta Bello, l’ex storica dirivela: “Ho scoperto di essere lesbica” “Il2” non ha portato a casa gli ascolti straordinari della prima stagione. I dati Auditel non sono ...