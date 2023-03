Il Comitato pendolari bergamaschi «abbassa la serranda» dopo 25 anni | rimasti solo in due

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Una lunga lettera sui canali social annuncia la volontà di interrompere l’attività di rappresentanza di chi viaggia… - AmoBergamo : #Bergamo Dopo 25 anni si ferma il treno del Comitato pendolari bergamaschi - iltrenoromalido : Il Comitato Pendolari sta monitorando i cantieri, attesi da lustri, per stazioni e infrastrutture della #RomaLido,… - stormi1904 : RT @rosati_fabio: Intanto il comitato @PendolariRMNord prosegue la sua lotta. #atac #cotral #trasporti #mobilità @MercurioPsi @eugenio_pata… - occhi0viterbese : Caso Ferrovia Roma Nord: il Comitato dei pendolari presenta opposizione alla richiesta di archiviazione continua a… -

Il Comitato pendolari bergamaschi «abbassa la serranda» dopo 25 ... L'Eco di Bergamo

Bergamo – Dopo oltre 25 anni di onorato servizio il Comitato Pendolari Bergamaschi chiude, anzi – come dicono loro stessi nell’annuncio che hanno fatto su Facebook – “abbassano le serrande”. Il motivo ...I social. Una lunga lettera sui canali social annuncia la volontà di interrompere l’attività di rappresentanza di chi viaggia sui treni da e per Bergamo e Milano. L’annuncio è arrivato via social nell ...