Il comeback di Pucci | a maggio la prima sfilata di Camille Miceli

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 20 marzo 2023) Life&People.it Un grande ritorno, il prossimo 4ladibyandrà in scena nella suggestiva Firenze. Un evento attesissimo, destinato a diventare uno dei momenti clou del 2023. Si tratta infatti del debutto in passerella della designer, nominata art director della maison nel settembre 2021 proponendo nel corso della sua carriera collezioni ed esperienze alternative al fashion show. Attesa alle stelle per laSi tratterà dunque di un vero e proprio banco di prova per la stilista che, durante la sua gestione, è riuscita sempre a catalizzare l’attenzione verso il brand servendosi di eventi studiati ad hoc. Tra quelli più apprezzati spicca certamente la presentazione della collezione estiva svoltasi nell’aprile 2021, ...