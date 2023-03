Il Clasico che ha deciso la Liga

(Di lunedì 20 marzo 2023) Anche se non è più la partita in cima alla piramide calcistica Mondiale, il Clásico conserva il suo fascino storico tra due squadre rivali, quest’anno tra l’altro arrivate a un crocevia decisivo della propria stagione al momento di questo confronto. Barcellona e Real Madrid erano divise da 9 punti, e per la squadra di Ancelotti rappresentava quindi l’ultimo treno per riaprire il campionato. Il pubblico catalano lo sapeva e infatti al Camp Nou si sono presentati 95.745 spettatori, che di certo alla fine non si sono lamentati dello spettacolo. Nell’arco di 10 minuti, infatti, il Clásico ha fatto girare il pendolo dellada una parte all’altra. Da un campionato riaperto con un’altra mossa vincente di Ancelotti ad uno virtualmente chiuse con un Xavi finalmente vincente sull’allenatore italiano in casa. Il momento che ha cambiato la partita, e che quindi ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Il #Clasico #BarcellonaRealMadrid di domenica sera sarà trasmesso da #DAZN anche in chiaro sul canale @YouTube. E'… - lUltimoUomo : Xavi vince la partita più importante della sua giovane carriera da allenatore grazie ad alcune scelte non banali. - BetItaliaWeb : ??????Quote Antepost Liga: la vittoria sul Real Madrid ipoteca il titolo per il Barcellona Nel weekend è andato in… - prvtkevv : quindi Kessié decisivo nel clasico, Osimhen doppietta, messi ha ghostato e inter ha perso domenica che oserei definire kevintwiiana - Lollo40824011 : RT @BELUSHI69: #clasico #barcareal ma @FrankKessie noi lasciamolo andare che costa troppo tanto rimpiamgera' il milan... Poi lui risolve il… -

E la prestazione offerta neltra Barcellona e il suo Real Madrid non è stata sufficiente, a tal puntoAS ha deciso di assegnargli uno zero in pagella: 'Nove palle perse, zero giocate. Di ...... probabilmente, addio alle speranze di rimonta sul Barcellona in Liga perdendo ildi ieri ... almeno rispetto alle prestazioni di qualche mese falo avevano portato a vincere, con merito, il ...Parole di Sergi Roberto , subito dopo ilvinto dai blaugranahanno messo una serissima ipoteca al titolo: "A Parigi ha fatto delle belle stagioni. Ora lo hanno preso di mira per l'...

