Il cervello degli indigeni del Sudamerica? Invecchia meno di quello dei pari età occidentali – lo studio (Di lunedì 20 marzo 2023) Molta attività fisica e una alimentazione contenuta potrebbero rappresentare fattori rilevanti che permettono agli indigeni di alcune tribù Sudamericane di essere dotati, in tarda età, di un cervello con un volume rilevantemente superiore al nostro. Un gruppo di ricercatori, capitanati da Hillard Kaplan dell’Economic Science Institute della Chapman University, USA, volendo indagare quali fossero le dinamiche dell’evoluzione del cervello in ambienti non industrializzati, ha deciso di raccogliere dati sugli individui appartenenti a due gruppi di indigeni Sudamericani: gli Tsimane e Moseten. E hanno scoperto che i membri anziani di questi gruppi mostrano un ridotto declino del volume del cervello rispetto alle popolazioni statunitensi ed europee. I loro risultati sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Molta attività fisica e una alimentazione contenuta potrebbero rappresentare fattori rilevanti che permettono aglidi alcune tribùne di essere dotati, in tarda età, di uncon un volume rilevantemente superiore al nostro. Un gruppo di ricercatori, capitanati da Hillard Kaplan dell’Economic Science Institute della Chapman University, USA, volendo indagare quali fossero le dinamiche dell’evoluzione delin ambienti non industrializzati, ha deciso di raccogliere dati sugli individui appartenenti a due gruppi dini: gli Tsimane e Moseten. E hanno scoperto che i membri anziani di questi gruppi mostrano un ridotto declino del volume delrispetto alle popolazioni statunitensi ed europee. I loro risultati sono ...

