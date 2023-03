Il Cantante mascherato, incredibile gaffe di Iva Zanicchi su Amici 22 (Di lunedì 20 marzo 2023) Lo scorso sabato è andato in onda su RaiUno Il Cantante mascherato, programma condotto da Milly Carlucci, che vede nella giuria la presenza di Iva Zanicchi. Tutto si è svolto nel migliore dei modi, ma le cose sono cambiate per un intervento fuori luogo della Cantante che ha nominato uno dei giudici presenti ad Amici 22 come possibile soluzione ad una delle maschere canterine. Tutti sono rimasti senza parole e la questione è poi stata risolta dalla padrona di casa. Vediamo i dettagli. Il Cantante mascherato, Iva Zanicchi nella bufera? Nel dettaglio, la situazione imbarazzante è nata quando Ciuchino, una delle maschere dello spettacolo, si è esibito e Iva Zanicchi ha commentato che Cristiano Malgioglio si nascondeva sotto la maschera. ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 marzo 2023) Lo scorso sabato è andato in onda su RaiUno Il, programma condotto da Milly Carlucci, che vede nella giuria la presenza di Iva. Tutto si è svolto nel migliore dei modi, ma le cose sono cambiate per un intervento fuori luogo dellache ha nominato uno dei giudici presenti ad22 come possibile soluzione ad una delle maschere canterine. Tutti sono rimasti senza parole e la questione è poi stata risolta dalla padrona di casa. Vediamo i dettagli. Il, Ivanella bufera? Nel dettaglio, la situazione imbarazzante è nata quando Ciuchino, una delle maschere dello spettacolo, si è esibito e Ivaha commentato che Cristiano Malgioglio si nascondeva sotto la maschera. ...

