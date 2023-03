Il camper di Barbie esiste davvero: ecco dove si trova (Di lunedì 20 marzo 2023) La casa di produzione della celeberrima Barbie, la Mattel ha voluto fare una grande sorpresa ai fan della bambola più famosa di sempre: un camper di Barbie a grandezza naturale. Il veicolo è stato lanciato nel 2018 e ha ottenuto un successo clamoroso, tanto da essere stato portato in giro per tutti gli Stati Uniti. I fan della Barbie da est a ovest degli USA hanno quindi potuto visitarne l’interno e scattarsi foto insieme ai loro figli. Il camper è lungo 10 metri ed è completamente arredato con stoviglie, articoli da toilette e accessori, oltre a una cucina funzionante. Tutto in tema Barbie, s’intende. Il veicolo possiede anche un baldacchino apribile per creare un ampio dehor esterno, ideale per i pasti all’aperto e picnic. In collaborazione con RVshare e CAMP, la Mattel ha deciso di ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 marzo 2023) La casa di produzione della celeberrima, la Mattel ha voluto fare una grande sorpresa ai fan della bambola più famosa di sempre: undia grandezza naturale. Il veicolo è stato lanciato nel 2018 e ha ottenuto un successo clamoroso, tanto da essere stato portato in giro per tutti gli Stati Uniti. I fan dellada est a ovest degli USA hanno quindi potuto visitarne l’interno e scattarsi foto insieme ai loro figli. Ilè lungo 10 metri ed è completamente arredato con stoviglie, articoli da toilette e accessori, oltre a una cucina funzionante. Tutto in tema, s’intende. Il veicolo possiede anche un baldacchino apribile per creare un ampio dehor esterno, ideale per i pasti all’aperto e picnic. In collaborazione con RVshare e CAMP, la Mattel ha deciso di ...

