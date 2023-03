Il Cagliari festeggia il 4-0 con una citazione di Ritorno al Futuro

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ilvince 4-1 con l’Ascoli e 4-0 con la Reggina: stesso numero di gol e stessi marcatori, sui social celebrano il fatto con unaalNel giro di otto giorni ilha vinto prima 4-1 contro l’Ascoli e poi 4-0 contro la Reggina. In entrambe le partite sono andati a segno Lapadula, sempre con una doppietta, Mancosu e Zappa. Una coincidenza che non è passato inosservato: sui propri social i rossoblu l’hanno sottolineata con unaal. pic.twitter.com/Y8OU77LYWS—Calcio (@Calcio) March 20, 2023 «Hey! Questa scena l’ho già vista, è un classico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Giulini festeggia la vittoria: «Tre bei punti, una giornata importante per Cagliari» Cagliari News 24

Il Cagliari vince 4-1 con l'Ascoli e 4-0 con la Reggina: stesso numero di gol e stessi marcatori, sui social celebrano il fatto con una citazione a Ritorno al Futuro Nel giro di otto giorni il