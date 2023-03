Idiozie in libertà E il ciambellano Fazio | Littizzetto demolita sul sito di Nicola Porro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 marzo 2023) Nessuna sorpresa, in verità. Ma il caso fa discutere. E il caso è l'attacco frontale di Lucianaa Giorgia Meloni e al governo nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa, il programma di Fabioin onda su Rai 3. La comica torinese si è infatti spesa in un lungo monologo in difesa delle famiglie Lgbt, condito da feroci attacchi al governo. Il tutto poco dopo lo "show" di Lucia Annunziata, sempre sulla stessa rete, il terzo canale. Ovviamente, durante il monologo dellasi limitava ad annuire. Nel mirino dellai presunti diritti negati. Un monologo approssimativo, pieno di imprecisioni e mezze falsità. Ma tant'è, il solito menù: per esempio sui bambini con due padri che non avrebbero diritti. Il tutto senza ovviamente mai ricordare che, di fatto, il ...