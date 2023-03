(Di lunedì 20 marzo 2023) , in attesa dell’ultima tappa indoor al Palazzo dello Sport di Roma In attesa dell’ultimo grande appuntamento a chiusura delledelindoor, venerdì 31 marzo 2023 al Palazzo dello Sport di Roma, e uneuropeo che vedrà la band inall’estero nel mese di aprile, isi preparano ad un’estate ricca di live sui palchi dei maggiori festival italiani. Questi tutti i concerti confermati finora, prodotti da DNA concerti: 26 maggio – MILANO – Mi Ami 22 giugno – PADOVA – Sherwood Festival 24 giugno – BOLOGNA – Oltre Festival NUOVA DATA 01 luglio – PERUGIA – L’Umbria Che Spacca 08 luglio – SESTO AL REGHENA (PN) – Sexto ‘Nplugged NUOVA DATA 14 luglio – ANCONA – Spilla NUOVA DATA 15 luglio – L’AQUILA – Pinewood Festival 28 luglio – FIRENZE – Ultravox Anfiteatro Delle Cascine NUOVA DATA 29 ...

... il festival indie - pop di riferimento per il centro Italia,così la presenza degli ... Qualche settimana fa, alla lista degli ospiti si erano aggiunti anche Guè e. Due mondi ...Il tour deiapprofondimento Iil ritorno: tour e nuovo disco Isaranno in tour in Europa nell'ultima settimana di aprile 2023. L'ultima data italiana indoor si ...Il nuovo singolo deihanno pubblicato il video di Crystal Bal l, diretto da Roberto Saku Cinardi. Il secondo estratto dall'ultimo album Volevo Maggio, pubblicato lo scorso settembre.

I Verdena annunciano nuove date del Volevo Magia Summer Tour Spettacolo.eu

2' di lettura Ancona 20/03/2023 - Spilla torna ad animare la città di Ancona con la sua XV edizione. Una rassegna ricca di appuntamenti live imperdibili. Primi artisti di Spilla 2023 i Verdena, venerd ...Sono le band Verdena e Zen Circus i primi due nomi degli artisti che ad agosto si esibiranno ad Alghero per la 25esima edizione del Festival Abbabula. (ANSA) ...