I Soliti Ignoti, calciatore del Catania Beach Soccer e sua sorella trionfano: il montepremi vinto (Di lunedì 20 marzo 2023) Nella puntata del 20 marzo de I Soliti Ignoti, Amadeus ha accolto in studio una nuova coppia di concorrenti provenienti dalla Calabria. Emmanuele e Cristina, due fratelli di Catanzaro, sono finiti al centro della scena in modo particolare per la meravigliosa vincita conquistata a fine gara. Ma prima di arrivare al fatidico momento, i ragazzi hanno dovuto sudare le famose sette camice. Durante il loro percorso di alti e bassi, c'è stato spazio anche per l'intrattenimento e per l'accorato appello di un volto noto della televisione italiana. Andiamo a scoprire a quanto ammonta il montepremi intascato dai due ragazzi calabresi! I Soliti Ignoti puntata 20 marzo: Amadeus colpito dal background di Emmanuele Nel leggere la descrizione di Emmanuele, Amadeus è rimasto colpito dal suo background. Il ragazzo è ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 marzo 2023) Nella puntata del 20 marzo de I, Amadeus ha accolto in studio una nuova coppia di concorrenti provenienti dalla Calabria. Emmanuele e Cristina, due fratelli di Catanzaro, sono finiti al centro della scena in modo particolare per la meravigliosa vincita conquistata a fine gara. Ma prima di arrivare al fatidico momento, i ragazzi hanno dovuto sudare le famose sette camice. Durante il loro percorso di alti e bassi, c'è stato spazio anche per l'intrattenimento e per l'accorato appello di un volto noto della televisione italiana. Andiamo a scoprire a quanto ammonta ilintascato dai due ragazzi calabresi! Ipuntata 20 marzo: Amadeus colpito dal background di Emmanuele Nel leggere la descrizione di Emmanuele, Amadeus è rimasto colpito dal suo background. Il ragazzo è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio98854326 : Ma secondo voi sono le 21.35 ancora in onda i soliti ignoti io dire i soliti ignoranti trasmissione antiquata e fuo… - Caterin94306002 : @RaiUno possibile che per vedere un programma in prima serata dobbiamo aspettare la fine dei soliti ignoti ? Non se ne può più! - ladycapuleti : LUCIA MASCINO AI SOLITI IGNOTI BUONASERISSIMA MAMYYYY - cabiria1974 : @gianni_botta Pure, ma a breve pasta e lenticchie come i Soliti ignoti. ?? - GLMANAGEMENT : RT @Sicilia_Fan: ?? #Siciliani in #TV - Il palermitano Giuseppe Li Causi a “I soliti ignoti” di #Amadeus ?? -