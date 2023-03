I segreti del Commissario Ricciardi svelati da Bambinella: “Guanciale? Meraviglioso” (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli appassionati de Il Commissario Ricciardi adorano Bambinella. Confidente fisso del Brigadiere Maione, Bambinella fa la prostituta e sa sempre tutto di tutti: per questo è una miniera di informazioni per Maione. Fra i due c’è un legame di amicizia, continuamente smentito dagli atteggiamenti del Brigadiere, che non manca però di dimostrarle sincero affetto quando si trova nei guai. Bambinella nasce dalla penna di Maurizio de Giovanni, autore dei romanzi sul Commissario Ricciardi, da cui è tratta la serie tv con Lino Guanciale, arrivata alla seconda stagione. Ma il segreto del successo di questo personaggio sta anche nella bravura di Adriano Falivene che lo interpreta magistralmente, al punto che insieme a Maione, alias Antonio Milo, è diventato il ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli appassionati de Iladorano. Confidente fisso del Brigadiere Maione,fa la prostituta e sa sempre tutto di tutti: per questo è una miniera di informazioni per Maione. Fra i due c’è un legame di amicizia, continuamente smentito dagli atteggiamenti del Brigadiere, che non manca però di dimostrarle sincero affetto quando si trova nei guai.nasce dalla penna di Maurizio de Giovanni, autore dei romanzi sul, da cui è tratta la serie tv con Lino, arrivata alla seconda stagione. Ma il segreto del successo di questo personaggio sta anche nella bravura di Adriano Falivene che lo interpreta magistralmente, al punto che insieme a Maione, alias Antonio Milo, è diventato il ...

