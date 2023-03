“I palestinesi non esistono, sono una finzione anti-sionista”: bufera sulle parole del ministro delle Finanze di Israele (Di lunedì 20 marzo 2023) Il popolo palestinese “non esiste”, sarebbe anzi “una finzione” escogitata un secolo fa in chiave “antisionista”: parola di Bezalel Smotrich, leader del partito nazionalista “Sionismo religioso” e ministro delle Finanze israeliano, che nel corso di una conferenza a Parigi ha lanciato la provocazione. “Sapete chi è palestinese – ha chiesto al pubblico – io sono palestinese. Mia nonna, nata a Metulla oltre 100 anni fa in una famiglia di pionieri che ha creato insediamenti in Galilea, lei era palestinese. Mio nonno, che era la tredicesima generazione della sua famiglia a Geruslemme, era un vero palestinese. Questa è la verità, ed essa deve essere udita all’Eliseo e anche alla Casa Bianca”. Appena agli inizi di marzo, in seguito a un attentato terroristico andato in scena ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) Il popolo palestinese “non esiste”, sarebbe anzi “una” escogitata un secolo fa in chiave “”: parola di Bezalel Smotrich, leader del partito nazionalista “Sionismo religioso” eisraeliano, che nel corso di una conferenza a Parigi ha lanciato la provocazione. “Sapete chi è palestinese – ha chiesto al pubblico – iopalestinese. Mia nonna, nata a Metulla oltre 100 anni fa in una famiglia di pionieri che ha creato insediamenti in Galilea, lei era palestinese. Mio nonno, che era la tredicesima generazione della sua famiglia a Geruslemme, era un vero palestinese. Questa è la verità, ed essa deve essere udita all’Eliseo e anche alla Casa Bianca”. Appena agli inizi di marzo, in seguito a un attentato terroristico andato in scena ...

