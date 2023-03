I nuovi trend del design d’interni per il 2023 (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Torna l’appuntamento con il Salone del Mobile e la Milano design Week 2023 che faranno scoprire le novità di prodotto che le aziende produttrici e i designer hanno pensato per il futuro, è interessante ripercorrere quindi, oggi, alcune tendenze per avere un’idea di ciò che ci si può aspettare. La tendenza attuale non è più quella del minimalismo puro, sviluppatosi dagli anni ’90 in poi, ma piuttosto quella del soft minimal, caratterizzato da linee molto pulite e calde. È per questo motivo che il design scandinavo ha avuto molto successo negli ultimi anni, grazie all’uso frequente di tonalità di grigio che attenuano la durezza del nero e all’utilizzo di pavimentazioni in legno, più accoglienti rispetto al cemento. Oltre alla ricerca del calore e della morbidezza, c’è anche una nuova tendenza a scegliere ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Torna l’appuntamento con il Salone del Mobile e la MilanoWeekche faranno scoprire le novità di prodotto che le aziende produttrici e ier hanno pensato per il futuro, è interessante ripercorrere quindi, oggi, alcune tendenze per avere un’idea di ciò che ci si può aspettare. La tendenza attuale non è più quella del minimalismo puro, sviluppatosi dagli anni ’90 in poi, ma piuttosto quella del soft minimal, caratterizzato da linee molto pulite e calde. È per questo motivo che ilscandinavo ha avuto molto successo negli ultimi anni, grazie all’uso frequente di tonalità di grigio che attenuano la durezza del nero e all’utilizzo di pavimentazioni in legno, più accoglienti rispetto al cemento. Oltre alla ricerca del calore e della morbidezza, c’è anche una nuova tendenza a scegliere ...

