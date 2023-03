I migliori orologi da immersione | da portare anche fuori dall' acqua

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 20 marzo 2023) Uscire da un', togliere la muta e affrontare una serata in smoking è qualcosa che difficilmente, se non siete James Bond, vi capiterà. Però potrebbe capitarvi di aver voglia di indossare un diver in vacanza senza dover necessariamente cambiareo per un party o una serata un po' più formale. Un’esigenza alla quale l'orologeria viene in aiuto con una serie di proposteo stile raffinato ee performance ineccepibili. Di seguito abbiamo selezionato quelli che per noi rappresentano idadel momento. Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition Non è un caso che da anni Omega sia partner proprio dell'agente segreto più famoso al mondo: i suoi modelli sono perfetti per affrontare le sfide più estreme. Come l'edizione speciale ...