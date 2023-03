I migliori graphic novel della stagione

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 20 marzo 2023) Passione? Ecco lenovità di questa primavera, che spaziano dalle uscite (appena avvenute e imminenti) fino agli appuntamenti che abbinano nuove scoperte a incontri con gli autori, fino alle trasposizioni in forma di podcast e sul grande schermo. Si sta aprendo unabellissima: Il Grande libro di Shazam! (Panini Comics) https://media.gqitalia.it/photos/64183fae2432686e1aed0fd3/1:1/w 1040,h 1040,c limit/Il%20grande%20libro%20di%20Shazam.png Il film al cinema, l’antologia in libreria: per chi ama il genere, Shazam!, creato da Bill Parker e C.C. Beck per DC Comics, è il personaggio del momento. Da una parte c’è da vedere Shazam! Furia degli Dèi, diretto da David F. Sandberg con Zachary Levi protagonista (che come spesso accade piace più al pubblico che alla critica): sequel dell’episodio ...