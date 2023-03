I messaggi di Xi e di Putin nel vertice tra Cina e Russia | i due leader fanno «sogni diversi»?

(Di lunedì 20 marzo 2023) Xi a Mosca chiede «una via razionale» per uscire dalla crisi in Ucraina;offre «chiarimenti». E gli analisti osservano che i due grandi amici «possono dormire nello stesso letto ma

... Xi Jinping ha scritto un editoriale sulla Rossiyskaya Gazeta identico e speculare a quello di Vladimirsul Quotidiano del Popolo cinese. Xi ha mandato diversitrasversali: 'Nessun ...In Russia, hacker hanno mostratopro - Ucraina contro il presidente russo Vladimirsui display delle stazioni di ricarica nel corso dell'anno scorso, mentre nell'isola di Wight, in ...La visita a sorpresa a Mariupol per lanciare segnali rassicuranti all'opinione pubblica interna, ma anche iminacciosi all'Occidente. Vladimirgioca su due fronti. 'La Russia nel 2014 non aveva armi ipersoniche mentre ora ne ha e il fatto di non usarle non significa che non esistano', ha ...

Per Putin, "è ovvio a tutti che la Nato sta cercando di espandere ... "Non ci sono soluzioni semplici a problemi complessi", è il messaggio affidato ai media russi, e sarà compito di tutti, precisa Xi ...Xi a Mosca chiede «una via razionale» per uscire dalla crisi in Ucraina; Putin offre «chiarimenti». E gli analisti osservano che i due grandi amici «possono dormire nello stesso letto ma fanno sogni d ...